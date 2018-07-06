قاض يحكم لسيدة ضد مقاول أخل بشروط العقد

علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة العدل، اليوم الجمعة، أحد الأحكام القضائية سعيًا لنشر الثقافة العدلية.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، نص الحكم والذي جاء كالتالي:

” أقامت المدعية دعواها ضد المدعي عليه طالبة إلزامه بتسليمها الفرق بين ما سلمته له من كامل قيمة عقد مقاولة أعمال تشطيب مبرم بينهما وبين ما قام بتنفيذه من تلك الأعمال وذلك لإخلال المدعي عليه بشروط الاتفاق المبرم وعدم إكمال العمل ” .

وبعرض الدعوى على المدعي عليه أقر بالتعاقد وتسلم كامل قيمة العقد وقرر استعداده لإكمال العمل، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة مرفقًا به تقرير مكتب هندسي ارتضاه الطرفان يتضمن وجود عيوب في التنفيذ وتقدير قيمة الأعمال المنفذة على الطبيعة ومقدار المبلغ الذي يستحقه المدعي عليه مقابلها ونظرا لكون المدعي عليه لم يف بجميع بنود العقد ولأن العقد شريعة المتعاقدين.

لذا حكم القاضي بإلزام المدعي عليه بدفع المبلغ المقدر من الخبراء للمدعية ، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.