بالصور.. حضور جماهيري كبير لمشاهدة المونديال بخيمة هيئة الرياضة بجدة والرياض

ماجد محمد(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، عن حضور جماهيري كبير عبر ” عيش المونديال ” في خيمة الهيئة بالصالة الخضراء في الرياض، لمشاهدة مباريات كأس العالم في روسيا 2018.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا تظهر الحضور الجماهيري لمتابعة أحداث المونديال في جدة والرياض.

كما أضافت أن: ” الجمهور في جدة يتابع أحداث المباريات في عيش المونديال الذي يتواصل حتى المباراة النهائية بفعاليات شيقة للشباب والعائلات ” .