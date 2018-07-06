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بالصور.. حضور جماهيري كبير لمشاهدة المونديال بخيمة هيئة الرياضة بجدة والرياض

بالصور.. حضور جماهيري كبير لمشاهدة المونديال بخيمة هيئة الرياضة بجدة والرياض
ماجد محمد(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، عن حضور جماهيري كبير عبر ” عيش المونديال ” في خيمة الهيئة بالصالة الخضراء في الرياض، لمشاهدة مباريات كأس العالم في روسيا 2018.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا تظهر الحضور الجماهيري لمتابعة أحداث المونديال في جدة والرياض.

كما أضافت أن: ” الجمهور في جدة يتابع أحداث المباريات في عيش المونديال الذي يتواصل حتى المباراة النهائية بفعاليات شيقة للشباب والعائلات ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 726 ] نشر منذ 2 ساعتين

كاس العالم في اعلى حالاته الكروية

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