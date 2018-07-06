  • الجمعة 6

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. استشهاد ” الفيفي ” في الحد الجنوبي اليوم

استشهاد ” الفيفي ” في الحد الجنوبي اليوم

استشهاد ” الفيفي ” في الحد الجنوبي اليوم
نايف السالم(صدى):

استشهد، اليوم الجمعة، موسى يزيد جبران الحكمي الفيفي أحد أفراد القوات المسلحة المشاركين في عمليات الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، في الحد الجنوبي.

وأصبح الشهيد الفيفي منضمًا إلى شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للدين والوطن.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1200 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويغفرله

[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم ارحمه واغفرله وانصر جنودنا البواسل على حدود وطنا يارب

[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمة ويغفرلة
شهيد بإذن الله وشفيع لذوية يوم القيامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *