استشهاد ” الفيفي ” في الحد الجنوبي اليوم
استشهد، اليوم الجمعة، موسى يزيد جبران الحكمي الفيفي أحد أفراد القوات المسلحة المشاركين في عمليات الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، في الحد الجنوبي.
وأصبح الشهيد الفيفي منضمًا إلى شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للدين والوطن.
فهد[ عدد التعليقات: 1200 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفرله
حجازي[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم ارحمه واغفرله وانصر جنودنا البواسل على حدود وطنا يارب
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمة ويغفرلة
شهيد بإذن الله وشفيع لذوية يوم القيامة