استشهاد ” الفيفي ” في الحد الجنوبي اليوم

نايف السالم(صدى):

استشهد، اليوم الجمعة، موسى يزيد جبران الحكمي الفيفي أحد أفراد القوات المسلحة المشاركين في عمليات الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، في الحد الجنوبي.

وأصبح الشهيد الفيفي منضمًا إلى شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للدين والوطن.