الكشف عن لعبة إلكترونية للأطفال بها مشهد اغتصاب

واشنطن(صدى):

كشفت إحدى الأمهات في ولاية أمريكية، عن لعبة جديدة إلكترونية للأطفال بها مشاهد غير لائقة لمن هم دون السن القانونية.

وقالت الأم وتدعى أمبر بيترسن، أنها صدمت بعدما شاهدت ابنتها ” 7 سنوات ” وهي تلعب على جهازها اللوحي، لعبة تضمنت مشاهد لفتاة يتم اغتصابها على يد عصابة إجرامية.

وأضافت الأم وفقًا لصحيفة ” the sun ” البريطانية، أنها انتزعت الجهاز من يد ابنتها، كما علَّقت لاحقًا على الأمر عبر موقع ” فيس بوك ” .

وحذرت الأم من خطورة عدم مراقبة الأبناء أثناء لعبهم عبر الأجهزة الذكية.