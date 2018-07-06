الكشف عن لعبة إلكترونية للأطفال بها مشهد اغتصاب
كشفت إحدى الأمهات في ولاية أمريكية، عن لعبة جديدة إلكترونية للأطفال بها مشاهد غير لائقة لمن هم دون السن القانونية.
وقالت الأم وتدعى أمبر بيترسن، أنها صدمت بعدما شاهدت ابنتها ” 7 سنوات ” وهي تلعب على جهازها اللوحي، لعبة تضمنت مشاهد لفتاة يتم اغتصابها على يد عصابة إجرامية.
وأضافت الأم وفقًا لصحيفة ” the sun ” البريطانية، أنها انتزعت الجهاز من يد ابنتها، كما علَّقت لاحقًا على الأمر عبر موقع ” فيس بوك ” .
وحذرت الأم من خطورة عدم مراقبة الأبناء أثناء لعبهم عبر الأجهزة الذكية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30542 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الي ناقص😡😡😡