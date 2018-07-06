بالفيديو.. مذيع الجزيرة في موقف محرج لعدم اتقانه اللهجة القطرية
باتت منصة النظام القطري ” الجزيرة ” تضع نفسها دائمًا في المواقف المحرجة ؛ بسبب احتلال المرتزقة للمشهد الحالي وتهميش دور الشعب القطري .
وفي موقف محرج جديد وقعت ” الجزيرة ” فيه، ظهر مذيعها المرتزق الذي لا يتقن لهجة الشعب ، على شاشتها وهو يردد الكلمات بشكل خاطيء.
وكان المذيع يحاول أن يخرج في مشهد المُلم بأمثال الشعب القطري ولكنه وقع في الفخ وأظهر فشل ذريع، حيث كان يرغب في ضرب مثل وهو : ” خبز خبزتيه يالرفله اكلية ” ، ولكن فشل المقدم المرتزق في النطق بشكل صحيح.
ويواصل النظام القطري محاولاته لتعويض عقدة النقص لديه بسبب صغر مساحة بلاده وعدد المواطنين ، إلا أنه في النهاية يفشل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30534 ] نشر منذ 27 دقيقة
ههههههههه ههههههههه
هذا مذيع قناة الجزيرة الرياضية الثانية
كل مذيعين الجزيرة خباث
نزيه الأحدب مقدم برنامج فوق السلطة
وفيروز بركاتي مقدمة للقصةبقية
وإيمان عايد الكلبة المسيحية
وغاده عويس
ورولا أبراهيم ووسيلة عولمي وسلمى الجمل ومحمود مراد وفياض
ومراد بوعلي والسودانية بنت عبده ورانيا حلبي
حتى مقدمات درجات الحرارة والطقس
منال بوعلي ونسرين
كلهم ملاعين جدف😡
فهد[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 26 دقيقة
مرتزقة اعلام قطر
فيصل[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 25 دقيقة
والله كلهم هيك ما بيفهموا شئ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30534 ] نشر منذ 19 دقيقة
أما الأوزه اللعينه خديجة فهي غنية عن التعريف
كلكم تعرفونها
دجالة القناة بلا منازع😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50100 ] نشر منذ 6 دقائق
ههههههههههههههه ,,
,, مسخره ,,,