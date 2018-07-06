بالفيديو.. مذيع الجزيرة في موقف محرج لعدم اتقانه اللهجة القطرية

طلال الضوي(صدى):

باتت منصة النظام القطري ” الجزيرة ” تضع نفسها دائمًا في المواقف المحرجة ؛ بسبب احتلال المرتزقة للمشهد الحالي وتهميش دور الشعب القطري .

وفي موقف محرج جديد وقعت ” الجزيرة ” فيه، ظهر مذيعها المرتزق الذي لا يتقن لهجة الشعب ، على شاشتها وهو يردد الكلمات بشكل خاطيء.

وكان المذيع يحاول أن يخرج في مشهد المُلم بأمثال الشعب القطري ولكنه وقع في الفخ وأظهر فشل ذريع، حيث كان يرغب في ضرب مثل وهو : ” خبز خبزتيه يالرفله اكلية ” ، ولكن فشل المقدم المرتزق في النطق بشكل صحيح.

ويواصل النظام القطري محاولاته لتعويض عقدة النقص لديه بسبب صغر مساحة بلاده وعدد المواطنين ، إلا أنه في النهاية يفشل.