ضبط شخص يستغل أوجاع المرضى ويعالجهم دون ترخيص

نايف السالم(صدى):

ضبطت وزارة الصحة في جدة، مساء اليوم الجمعة، أحد الأشخاص ؛ على خلفية ممارسة الطب كمعالج للرأس بالشد لعلاج تنسيم الرأس (الفتق) ؛ مستغلًّا أوجاع المرضى وحاجتهم للعلاج.

وفي التفاصيل قال سلطان المحمادي، مدير إدارة الالتزام بصحة جدة، إن عملية مراقبة هذا الطبيب بدأت منذ فترة بعد ورود معلومات متكاملة عما يقوم به، مستغلًّا شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج لأعماله والقيام بأعمال النصب والاحتيال على المرضى.

وأشار إلى أن ما قام به مدعي العلاج مخالفة صريحة لعدم حملة تصنيف الهيئة العامة للتخصصّات الصحية، ولا يحمل ترخيص مزاولة المهن من الشؤون الصحية، حيث خالف المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها التنفيذية.