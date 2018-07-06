غارة من التحالف تدمر منصة إطلاق صاروخ الحوثيين تجاه جازان
استهدفت غارات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، المواقع العسكرية التي يسيطر عليها مليشيا الحوثي الإيرانية في المحافظات والمديريات باليمن.
ودمرت إحدى الغارات، منصة إطلاق الصاروخ الفاشل الذي تم التصدي له مساء اليوم باتجاه جازان.
يذكر أن أهالي جازان قد شعروا بدوي انفجار عنيف في سماء المنطقة، بعد تصدي الدفاع الجوي الملكي للصاروخ المعادي بصواريخ باتريوت.
فيصل[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصركم على كلاب الحوثي المجوس الخونة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50100 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم على اعداءكم ,, آمين ,,
,, ودنا نسمع بدكة معقل طاغوتهم وهو تحت الأنقاض ,,