غارة من التحالف تدمر منصة إطلاق صاروخ الحوثيين تجاه جازان

فهمي محمد(صدى):

استهدفت غارات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، المواقع العسكرية التي يسيطر عليها مليشيا الحوثي الإيرانية في المحافظات والمديريات باليمن.

ودمرت إحدى الغارات، منصة إطلاق الصاروخ الفاشل الذي تم التصدي له مساء اليوم باتجاه جازان.

يذكر أن أهالي جازان قد شعروا بدوي انفجار عنيف في سماء المنطقة، بعد تصدي الدفاع الجوي الملكي للصاروخ المعادي بصواريخ باتريوت.