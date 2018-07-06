” السعودية للكهرباء ” ترد على فيديو لشكوى مشترك بشأن الرقم الموحد
تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء مع فيديو لأحد المشتركين عن الحالة المتداولة سابقًا حول رقم خدمة الرسائل النصية الموحد ” 500120 ” والمخصص لتفاصيل حسابات المشتركين و يتضمن رسائل إصدار الفواتير؛ لافتًا إلى أنها كانت قد نشرت سابقًا توضيحًا بشأن ماهية الخدمة.
وأكدت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” مثل هذه الحالة تحدث في حال تأخر سداد المشترك لفاتورته السابقة بعد إصدار الفاتورة الجديدة متضمنة ” الرصيد السابق غير المسدد ” ؛ فيما يقوم المشترك بسداد الفاتورة السابقة في وقت لاحق فإنه يحتاج لبعض الوقت حتى ينعكس ذلك من ” نظام سداد ” على أنظمة الشركة ” .
وأضافت: ” وبالتالي يصدر تعديل المبلغ المستحق على الحساب. ويعمل نظام خدمة الرسائل النصية تلقائياً على عكس كل تحديث للفاتورة بالمبلغ المستحق بعد إرسال الحساب لرقم الخدمة 500120 ” .
وتابعت الشركة: ” تؤكد ” السعودية للكهرباء ” بأن حقوق المشتركين محفوظة تمامًا وفق ما نصت عليه الأنظمة، وأن كافة قنواتها الاتصالية مفتوحة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم على مدار الساعة ” .
نود التوضيح بشأن الفيديو الصادر عن أحد المشتركين وتعليقه عن الحالة المتداولة سابقاً حول رقم خدمة الرسائل النصية الموحد “500120” والمخصص لتفاصيل حسابات المشتركين و يتضمن رسائل إصدار الفواتير ؛
بأننا كنا قد نشرنا سابقاً توضيحاً بشأن ماهية الخدمة. pic.twitter.com/yeCOHbch6Q
— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) July 6, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30534 ] نشر منذ 1 ساعة
ياشباب إي واحد يبي يسافر لازم يطفي العداد
ويجيب أثنين شهود
أنه كان مسافر😂😂😂
فهد[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 1 ساعة
والله المفروض يراجعوا جميع الفواتير
نوير[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 1 ساعة
والله الغلاء لا زال موجود وما نعرف وين الحل
عش الواقع[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 43 دقيقة
طيب ردكم هذا ممكن نقدر نقول تصريفه
طيب الي جاته فاتورة العداد ٨٠٠ ريال وعداده اصفار لسى ماوصلتو الخدمه مارديتو عليه ولا وضحتو معناته المنظومه كامله يبغالها فرمته الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30534 ] نشر منذ 18 دقيقة
أنت ياعش الواقع
أنسب حل لك خذ المصحف الشريف
ورح أحلف لهم🤗