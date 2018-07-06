” السعودية للكهرباء ” ترد على فيديو لشكوى مشترك بشأن الرقم الموحد

حمود العنزي(صدى):

تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء مع فيديو لأحد المشتركين عن الحالة المتداولة سابقًا حول رقم خدمة الرسائل النصية الموحد ” 500120 ” والمخصص لتفاصيل حسابات المشتركين و يتضمن رسائل إصدار الفواتير؛ لافتًا إلى أنها كانت قد نشرت سابقًا توضيحًا بشأن ماهية الخدمة.

وأكدت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” مثل هذه الحالة تحدث في حال تأخر سداد المشترك لفاتورته السابقة بعد إصدار الفاتورة الجديدة متضمنة ” الرصيد السابق غير المسدد ” ؛ فيما يقوم المشترك بسداد الفاتورة السابقة في وقت لاحق فإنه يحتاج لبعض الوقت حتى ينعكس ذلك من ” نظام سداد ” على أنظمة الشركة ” .

وأضافت: ” وبالتالي يصدر تعديل المبلغ المستحق على الحساب. ويعمل نظام خدمة الرسائل النصية تلقائياً على عكس كل تحديث للفاتورة بالمبلغ المستحق بعد إرسال الحساب لرقم الخدمة 500120 ” .

وتابعت الشركة: ” تؤكد ” السعودية للكهرباء ” بأن حقوق المشتركين محفوظة تمامًا وفق ما نصت عليه الأنظمة، وأن كافة قنواتها الاتصالية مفتوحة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم على مدار الساعة ” .