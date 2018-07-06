تشكيل لجنة لتسوية أوضاع موظفي هيئات تطوير المناطق

عادل الحربي(صدى):

كشفت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، عن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرًا بشأن تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن.

وتشمل لائحة القرار الذي بدأ العمل بها من تاريخ اليوم التالي لاعتمادها، من ٧٤ مادة.

وأصدر مجلس الوزراء، موافقته على اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

ووفقًا للائحة، فقد تقرر أن يحل ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن ممثل الشركة السعودية للكهرباء، ويحل ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ممثل شركة المياه الوطنية في عضوية مجلس الهيئة المشار إليه في المادة (الخامسة) من التنظيم، وذلك في المناطق التي لم تمارس بعد فيها الشركتان اختصاصاتهما.

كما سيتم تشكيل لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة وزارة المالية والهيئة المعنية؛ بهدف تسوية أوضاع العاملين الحاليين في الهيئات المشمولة بأحكام التنظيم، بما يتفق مع أحكام اللائحتين المشار إليهما.

وستقوم الهيئات المشمولة بأحكام التنظيم المشار إليه، بمراجعة التنظيم واللائحتين المالية والإدارية المشار إليها، وترفع – عند الحاجة- ما تراه من مقترحات في شأنها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تطبيق التنظيم واللائحتين المشار إليهما.

و قرر المجلس، استمرار مجالس هيئات تطوير المناطق والمدن الحالية إلى حين تشكيلها بما يتفق مع ما ورد في المادة (الخامسة) من التنظيم، بالإضافة إلى استمرار العمل بما صدر في شأن اللجان التنفيذية لمجالس هيئات تطوير المناطق والمدن إلى حين تشكيلها بما يتفق مع ما ورد في المادة (الثامنة) من التنظيم .

كما تقرر منح هيئات تطوير المناطق والمدن الحالية فترة انتقالية مدتها (سنة) من تاريخ صدور هذا القرار، ويفوض مجلس كل هيئة بتكييف أوضاعها- بشكل تدريجي – بما يتفق مع أحكام التنظيم واللائحتين، وبما لا يؤثر على ممارسة الهيئة لمهماتها خلال تلك السنة.