تبني مشروع تأهيل قصر السقاف من قبل هيئة السياحة

نايف السالم(صدى):

تبَّنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشروع تأهيل وتطوير متحف قصر السقاف بمكة المكرمة.

ووفقًا لحساب مشاريع السعودية على موقع ” تويتر ” ، فإن الهيئة ستتبنى مشروع تأهيل وتطوير المتحف وكذلك تصميم العروض المتحفية والمخططات الخاصة بالمتحف الأثري في مكة المكرمة .

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة للاهتمام بالمواقع ذات التراث الحضاري.

يذكر أن هيئة السياحة والتراث، كانت قد شارفت على الانتهاء من إنشاء منظومة المتاحف الإقليمية الجديدة والبالغة 11 متحفًا في مختلف مناطق المملكة.