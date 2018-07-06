تبني مشروع تأهيل قصر السقاف من قبل هيئة السياحة
تبَّنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشروع تأهيل وتطوير متحف قصر السقاف بمكة المكرمة.
ووفقًا لحساب مشاريع السعودية على موقع ” تويتر ” ، فإن الهيئة ستتبنى مشروع تأهيل وتطوير المتحف وكذلك تصميم العروض المتحفية والمخططات الخاصة بالمتحف الأثري في مكة المكرمة .
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة للاهتمام بالمواقع ذات التراث الحضاري.
يذكر أن هيئة السياحة والتراث، كانت قد شارفت على الانتهاء من إنشاء منظومة المتاحف الإقليمية الجديدة والبالغة 11 متحفًا في مختلف مناطق المملكة.
فهد[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله كل خير موفقين ان شاء الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50100 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ان شاء الله ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله يكون احسن مكان بعد الاصلاح
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30534 ] نشر منذ 1 ساعة
كنت عنده قبل شوي
مفروض تستعجلون بتطويرة بسرع وقت😘