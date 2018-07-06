أستون مارتن تقدم نسختين خاصتين من DB11 بعلامة قسم Q

متابعات(صدى):

كشفت أستون مارتن عن صور لاثنين من أحدث سياراتها الخاصة المطلوبة بصورة حصرية والمقدمة من علامة Q والذي يقدم سيارات مخصصة لعملاء محددين. وأول هذه السيارات يحمل اسم هي هينلي رويال ريجاتا DB11 فولانتي والتي تم تصميمها بالتعاون مع حدث فينيربال السنوي، وحملت السيارة اللون الأبيض ستون مع تطعيمات داخلية جلدية باللون الأحمر أوكسيد كاثينس .

ويتكامل ذلك مع لمسات من الصلب ولمسات يدوية من طلاء أزرق فاتح كما حصلت على غطاء محرك أسود وعجلات سوداء معدلة لامعة ومكابح داكنة ومصابيح خلفية داكنة ولمسات من ألياف الكربون على غطاء المحرك وفي الواجهة الأمامية وتبلغ تكلفتها 199.995 ألف استرليني. وسيتم عرض السيارة في التجمع السنوي سابق الذكر في الفترة من 4 الي 8 يوليو.

أما السيارة الثانية, فهي نسخة DB11 Classic Driver Edition التي تحتفل بالذكرى العشرين لموقع جماع السيارات بنجامين ناب فويث. وتتوفر السيارة بمحرك V8 في صورة كوبيه وفولانتي بسعر 274.010 ألف دولار ويصنع منها 20 نسخة فقط.

وتأتي ألوان هذه السيارة بوحي ألوان سباقية خضراء كلاسكية مع ألوان رمادية ولون أستون مارتن الشهير من الستينيات وهو Charcoal Grey ، وطورت الشركة للسيارة الخاصة لون رمادي داكن لامع في نفس الوقت يتحول للأخضر عند تعرضه لأشعة الشمس. وتستمر نفس التفصيلات اللونية في داخل المقصورة حيث توجد لمسات خضراء جلدية خاصة Eifel Green Caithness في المقاعج ولوحة القيادة وعجلة القيادة مع تطريز شعار Classic Driver على مساند الرأس باللون الأخضر مع توفير سقف قماشي أخضر ويستمينيستر للنسخة الفولانتي بصورة حصرية .