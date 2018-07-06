الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :-
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود .
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
فيصل[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها جناته الواسعة
الجوهرة[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون
في الجنة ان شاء الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50100 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمها الله رحمة واسعه واسكنها فسيح جناته ,,
حجازي[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته يارب