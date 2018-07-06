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الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود

الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود
جدة(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :-

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود .

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها جناته الواسعة

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا لله وانا اليه راجعون
في الجنة ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 50100 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمها الله رحمة واسعه واسكنها فسيح جناته ,,

[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته يارب

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