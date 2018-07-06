بالصور.. ” الزكاة والدخل ” تضبط محل يبيع مشروب بسعر مخالف بعد بلاغ مواطن

نايف السالم(صدى):

تفاعلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مع بلاغ مواطن حول بيع مشروب بي كولا بريال وخمسة هللة، رغم تسعيره بريال واحد شامل الضريبة، وذلك في أحد المحلات في جدة.

وقال المواطن : ” كما هو موضح في الصور مشروب بي كولا بريال واحد شامل الضريبة يتم تسعيرة 1.05.. في سوبر ماركت مانويل جدة برغم اني طلبت من المشرف بأحترام العميل واعتذر قبل شهر لكن لا حياة لمن تنادي المسألة ليست 5 هللات لكن ” .

من جانبه، رد حساب خدمة العملاء التابع للهيئة عبر موقع ” تويتر ” قائلًا : ” عزيزي العميل.. شكراً لكم لتعاونكم ، ونفيدكم بأن فرقة الفحص الميداني بالهيئة العامة للزكاة والدخل ضبطت الحالة ” .