بالفيديو.. لاعب أوروغواي يبكي خلال ضربة حرة لغريزمان

ماجد محمد(صدى):

مرت الدقائق الأخيرة على منتخب أوروغواي أمام فرنسا، اليوم الجمعة، في حزن شديد والذي تمكن من لاعبي أوروغواي بعد أن أدركوا أنهم يقتربون من وداع المونديال بعد ثنائية منتخب الديوك.

ووثقت عدسات المصورين في اللقاء لحظة بكاء اللاعب خوزيه ماريا خيمينز، في مشهد أثار عاطفة المشجعين حول العالم ، حيث عكس حسرة لاعبي الأوروغواي للخروج من دور ربع النهائي .

ولم يتمكن اللاعب من أن يمسك دموعه وهو ينظر إلى الدقائق الأخيرة وهي تنقضي ويدرك صعوبة تسجيل هدفين في هذا الوقت خاصة في ظل غياب نجم الفريق كافاني عن اللقاء.

وودع منتخب أورغواي المونديال بعد أن هز المنتخب الفرنسي شباكه بثنائية في دور ربع النهائي من البطولة.