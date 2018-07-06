اعتراض صاروخ بالستي فوق سماء جازان

تركي السالم(صدى):

اعترض أبطال الدفاع الجوي، صاروخ بالستي أطلق باتجاه جازان.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإيرانية، الصاروخ البالستي من الأراضي اليمنية، باتجاه منطقة جازان إلا أنه تم اعتراضه من قبل دفاعات المملكة.