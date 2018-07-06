نشر : منذ 22 دقيقة 1٬349 2 الاخبار المحلية اعتراض صاروخ بالستي فوق سماء جازان تركي السالم(صدى): اعترض أبطال الدفاع الجوي، صاروخ بالستي أطلق باتجاه جازان. وأطلقت مليشيا الحوثي الإيرانية، الصاروخ البالستي من الأراضي اليمنية، باتجاه منطقة جازان إلا أنه تم اعتراضه من قبل دفاعات المملكة. الوسوم:جازان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50074 ] نشر منذ 19 دقيقة
الحمد لله على السلامه ,,
,, وفقكم الله يا ابطالنا الاشاوس ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 10 دقائق
شكراً لكم يا أبطال الله يحفظنا و يحفظكم ويحفظ مملكتنا الغالية