  • الجمعة 6

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. اعتراض صاروخ بالستي فوق سماء جازان

اعتراض صاروخ بالستي فوق سماء جازان

اعتراض صاروخ بالستي فوق سماء جازان
تركي السالم(صدى):

اعترض أبطال الدفاع الجوي، صاروخ بالستي أطلق باتجاه جازان.
وأطلقت مليشيا الحوثي الإيرانية، الصاروخ البالستي من الأراضي اليمنية، باتجاه منطقة جازان إلا أنه تم اعتراضه من قبل دفاعات المملكة.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 50074 ] نشر منذ 19 دقيقة

الحمد لله على السلامه ,,

,, وفقكم الله يا ابطالنا الاشاوس ,,

[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 10 دقائق

شكراً لكم يا أبطال الله يحفظنا و يحفظكم ويحفظ مملكتنا الغالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *