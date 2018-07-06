احمي هاتفك من تجسس شريكك بهذه الطرق

متابعات(صدى):

رغم أن التجسس على شريك الحياة غير أخلاقي، إلا أن كثيرين يقعون في إغراء الاطلاع على خصوصيات الطرف الآخر، بحجة بأن ذلك لا يؤثر على علاقاتهم الزوجية.

إلا أن هذه الأفعال عادة ما تؤثر سلباً على العلاقة الزوجية، وقد تؤدي إلى مشاكل جدية تقوض دعائم الحياة المشتركة وتحيلها إلى جحيم لا يطاق.

ولتجنب النتائج الكارثية لهذا السلوك، لا بد من اتخاذ إجراءات لحماية النفس من تطفل وتجسس الشريك على الهاتف أو الحاسوبه الشخصي :

１- تحقق من كلمات المرور الخاصة بك

حاول أن تتحقق دائماً من كلمات المرور الخاصة بك على هاتفك أو حاسبك. وإن شعرت بأن هنالك من يتجسس عليك قم باختيار كلمات سر صعبة التنبؤ، واستبدل كلمات السر القديمة بأخرى جديدة.

2- تأكد من عدم ربط الهاتف بشبكة منزلية واحدة

عند ربط جميع الأجهزة المنزلية بشبكة واحدة، فإنها تمنح الجميع إمكانية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وهذا يمنح الشريك فرصة للاطلاع على بريدك الوارد بسهولة. لذا تجنب ربط هاتفك أو حاسبك على شبكة منزلية واحدة.

3- استشر خبيراً للتحقق من وجود اختراقات لأجهزتك

إذا كنت تشك في أن شريك حياتك قد اخترق أحد أجهزتك، قم باستشارة مختص للتأكد من ذلك، واحرص على إجراء فحص منتظم لأجهزتك الخاصة، وتنصيب برامج حماية تنبهك عند حدوث أي اختراق وتضمن عدم ولوج أي شخص إليها.