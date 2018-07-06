ترامب يمازح زعيم كوريا الشمالية بهدية طريفة

واشنطن (صدى):

أهدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة ، زعيم كوريا الشمالية هدية غير متوقعة مقدمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في خطوة فريدة في عالم الدبلوماسية.

وكشفت صحيفة “ شوسون إلبو ” الكورية الجنوبية، عن الهدية ، والتي كانت عبارة عن قرص مدمج “CD” مسجّلة عليه أغنية “ الرجل الصاروخ ” ، للمطرب البريطاني الشهير “ إلتون جون ” .

وكانت أن الأغنية موضع حديث بين ترامب و “ جونغ أون ” على هامش قمتهما، التي عقدت في 12 يونيو تاماضي، في سنغافورة.

وخلال القمة تطرق كيم إلى وصف ترامب له بـ “ الرجل الصاروخ ” ، في إطار حرب كلامية جمعتهما مطلع العام الجاري، فردّ الأخير بسؤاله عمّا إذا كان يعرف الأغنية التي تحمل الاسم نفسه، وأجاب الزعيم الكوري الشمالي بالنفي، بحسب الصحيفة.