انطلاق معسكر المبارزة في الدمام

محمد السعران(صدى):

انطلق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة تحت 15 و 17 سنة، في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الدمام، بمشاركة 9 لاعبين، وذلك استعدادا للجولة الاسيوية التي ستقام في الصين لسلاحي (السيبر والابيه) خلال الفترة من 17-21 يوليو الجاري، والبطولة العربية التي ستقام مطلع أغسطس المقبل في الاردن.

ويشارك في المعسكر كلا من حسين الطويل وعمر العكاس وسعود العماني واحمد الفيحاني وعبدالكريم الحليفي وعلي البحراني وصادق الوحيد وراشد المطيري ومحمد العمرو.

ويشرف على المعسكر الدكتور محمد فؤاد عبدالحميد المدير الفني في الاتحاد ، الى جانب المدربين الجورجي جيلا ومحمد فؤاد، ويخوض اللاعبين التدريبات على فترتين صباحية ومسائية تشمل اللياقة البدنية والحركة بالاقدام والمواجهات التنافسية.