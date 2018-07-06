بالأسماء.. تعليم الليث يدعو ٤٢ مرشحة لإجراء المقابلات الشخصية

عبدالرحمن المالكي(صدى):

دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم شؤون المعلمين ، المعلمات المرشحات للتدريس بها للعام الدراسي ١٤٣٩هـ / ١٤٤٠هـ ، والبالغ عددهن ” ٤٢ ″ مرشحة، إلى مراجعتها إعتباراً من يوم الأحد المقبل ٢٤ / ١٠ / ١٤٣٩هـ إلى يوم الاثنين ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٩هـ لإجراء المقابلات الشخصية لهن، واستكمال إجراءات ترشيحهن، وذلك بمقر مبنى الشؤون التعليمية للبنات رقم ( ١) ، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

وأهاب المتحدث الرسمي بتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي بالمرشحات بضرورة الدخول على نظام المقابلات الشخصية لتسجيل موعد المقابلة وذلك على الرابط التالي من هنـــــــــــــا.

وطالب المرشحات بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة وهي كالتالي :

-ملفان علاقيان خضراء .

-(٣)صور من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.

-(٣)صور من وثيقة التخرج ، مع الأصل للمطابقة.

-(٣) صور من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة .

-(٣) صور من الدبلوم التربوي لمن يحملن دبلوم تربوي مع الأصل للمطابقة .

-معادلة الشهادة من الخدمة المدنية لمن هن متخرجات من خارج المملكة.

-إخلاء طرف أو قرار فصل أو إنهاء خدمة لمن سبق لهن العمل في القطاع الحكومي أو الخاص .

-الحساب البنكي (الآيبان)مصدق من البنك.

و المرشحات المطلوب مراجعتهن هن كالتالي :

أماني صالح سالم الخزاعى – إنجليزي

أميمة محمدصديق عبدالله مليباري – إنجليزي

بشائر طلال بن علي الغامدى – إنجليزي

بشرى عبدالرحمن بن أحمد مليباري – إنجليزي

سعديه مثيب حمود الهذلى – إنجليزي

منى حمدي حامد الحربي – إنجليزي

نوره مشاري حمد الماضي – إنجليزي

إقبال أحمد بكر فلاته – تربية اجتماعية ووطنية

إلهام عطيةالله بن هلال السلمي- تربية اجتماعية ووطنية

اهداء عبدالوهاب بن عبدالعزيز غسال – تربية اجتماعية ووطنية

إيمان عيد بن مرشود السهلي- تربية اجتماعية ووطنية

جميله سالم مرزوق الحربي- تربية اجتماعية ووطنية

سناء سعود ابن عزيز المحمودي- تربية اجتماعية ووطنية

عبير ماطر بن مطر المجنوني- تربية اجتماعية ووطنية

منى حامد حمدان المطرفي- تربية اجتماعية ووطنية

نوال سعد بن عماش الحربي- تربية اجتماعية ووطنية

هدى حميد بخيت الصبحي – تربية اجتماعية ووطنية

أفراح معزم خلف السلمي – حاسب

رضيه مصلي سعيد السلمي- حاسب

هناء صالح ابن يوسف البطحي- حاسب

خلود عبدالعزيز ابراهيم رومي- دين

منيرة لافي عايض الحساني – دين

أبرار إبراهيم حامد الجهنى- صعوبات تعلم

حفصة فواز بن سعد الشهيوين- صعوبات تعلم

أحلام محمد بن علي الغامدى- فكري

أمجاد محسن إبراهيم مصيخ- فكري

رجاء عبدالله بن مطلق الحربي- فكري

عائشه فايز علي الشهري – فكري

غاده مشعل عائض الحارثي- فكري

سعاد عبدالله حسن العمودي- فنية

أسرار محمد بن أحمد خيايا- كيمياء

أسماء عتيق صالح الغامدي- كيمياء

أشجان علي أحمد اليماني- كيمياء

أمل محمد بن عثمان العامودي- كيمياء

إيمان أحمد علي العيافي- كيمياء

حصة ناصر محمد الزهراني- كيمياء

رجاء أحمد بن مسفر الزهراني- كيمياء

سارة عايض محمد البقمي- كيمياء

نادية نامي ضيف الله الحصيني- كيمياء

هبه صالح بن سالم الحربي- كيمياء

رغد أحمد عليثه الأحمدي – نطق

نورة سعد منزل العروي- نطق