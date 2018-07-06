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بالصور.. وصول أول قائدة سيارة بريطانية إلى ميناء ضباء

بالصور.. وصول أول قائدة سيارة بريطانية إلى ميناء ضباء
علي القحطاني(صدى):

وصلت، اليوم الجمعة، أول قائدة سيارة بريطانية الجنسية إلى ميناء ضباء البحري.

واستقبل الميناء السيدة وعائلتها، وتم الاحتفاء بهم من قبل رجال جمرك ضباء، مرحبين بها في المملكة.

يذكر أن الأمر السامي الكريم القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة قد بدأ تطبيقه في العاشر من الشهر الحالي، حيث دخلت عدد من النساء من خارج المملكة عبر المنافذ الحدودية البرية بمركباتهن وسط ترحيب بهن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 31 دقيقة

يا هلا فيك نورتي المملكة

[ عدد التعليقات: 50074 ] نشر منذ 31 دقيقة

هههههههههههههههههههه ,,

,, ماقلت لكم البقية باالطريق على الحدود , هذي جت من خارج الحدود العربيه والقاريه ..

.. انتظروا الوفود الأخرى من قارة استراليا .. بلا عوق ,,

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