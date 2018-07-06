المباح في الرد على النباح!!!!

سعوديتنا بالنسبة لنا: حياة ودين ودنيا وآخرة، باطنة وظاهرة، حقيقة مغروسة مزروعة مطبوعة، لا يغادر إجماعنا سوي، ولا ينازعنا إلا ضال مضل بين الجهالة والضحالة، ومن نوادر الزمان وقوارعه أن تسمع كلبا مجوسيا يدعوك لمتابعة ناره ، ومفارقة الجنة، إنه إبليس القرن ، وخازن الفرن، مدسوس (حوث بوث) ولسان عورته القميء والذي نهق ونعق قبل أيام بشينلة منيلة أوجبت الرد لتعرف البقرة أثر البعرة!!!!

حوث بوث ياذيول الملالي: (خولان) ، ليس مذهبا دينيا نعتنقه، بل هو نسب نحتسبه، لا يسعنا الخروج به عن الدين، ولا يخالطنا في اليقين، وليس فزاعة نستقوي بها، ولا (كهفنوت) نعتصم به!!

لقد انتظمنا في(عقد) بلاد التوحيد منذ عهد ( المؤسس) يرحمه الله، وأعطينا بيعتنا المتواترة السند المتوارثة من الجد إلى اللحد لأسود آل (سعود) إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أرواحنا الثمن، وترابنا الطاهر الدرع والكفن، وحرمنا وجرمنا صيحات العفن، وأناشيد الدجل، ودعوات الوثن، وشينلات النتن والدخن،ولقد منعنا مرتزقة حوث بوث من تدنيس صعيدنا في الجاهلية وأخذنا حقنا بالبندقية والجنبية، ولن يجتازوا اليوم شبرا من أرضنا أو يملكوا ذرة من ترابنا المقدس مادام يسري فينا الدم وتتوالى الأنفاس، نحن ويلهطم وسنقطع ذيلهم ونجز نواصيهم الخاطئة، و(بدرهم) المذكور كوز مجخي، كان يمضغ القات وهو يصلي !!!

وكل ما أتانا منهم عن الدين خرافة انتعلناها بحضور مذهب أهل السنة والجماعة واتباع ما دعا إليه مجدد الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله.

زنابيل حوث بوث: إننا ندعوكم لتحكيم ما بقي من عقولكم، ونبذ شرذمتكم ، والانضمام لصفوف التحالف والشرعية، فحروز المجوس لن تنفعكم ، وكل معبود خلا الله باطل، فلا قنديل سيضيء، ولا زنبيل سيشيل، فافهموا ذيول الحسيل!!!

ونقول لكم ردا على شنشنة وطنطنة جالونكم:

يا شيلةً يهذي بها كلبٌ عوى

من حوثَ بوثَ اللؤمِ شراً قَدْ نوى

شبَّتْ كما نارٌ على نيدٍ علتْ

تباً لهُ من ناعقٍ فُحشاً حوى

يلوي لساناً من فجورٍ لاهثاً

أفعى حشتْ أنيابها سمَّاً شوى

يدعو جبالاً من رجالٍ عزمُها

دكَّ الملالي لا يبالي واستوى

علياؤها من مالكٍ يسري لها

حبٌّ إلى سلمانها يهدي الهوى

فيفاؤها صنوٌ لها في قلبها

محمدٌ يا فخرنا بين القوى

يا ريثها سلِّمْ على غزوانها

وامضوا إلى منادٍ دعا ثم انزوى

شدوا وثاقاً حول رأسٍ خلتْ

من عقلها شابتْ على ذلٍّ خوى

قالوا قناديلاً أولي بيتٍ وما

في قولهم إلا شقاءً قد كوى

ياقيسها والجابري أنتم لها

ردوا عصاباتٍ نوتْ خبثاً طوى

هيا حريص العزِّ يا طوداً نما

في ظلِّ حكمٍ نافذٍ نجماً ضوا

قوموا تليد المجد وافوا جاركم

سيروا صفوفاً دمروا فسقاً ثوى

جازاننا من بدوٍ ومن هم حضرةٌ

مدوا يداً في بيعةٍ لا تحتوى

إنا سعوديون نفدي دارنا

عهداً علينا ما بقيناها النوى

يا ذاكراً جازاننا قمْ فاغتسلْ

عشرين غسلاً واحترقْ يامن غوى

سحقًا لكم من زمرةٍ أنتم أذى

من رجسكم يهتزُّ كهفٌ إذْ أوى

رعى الله القيادة والوطن وعجل لجندنا بالنصر المبين على المعتدين

وحفظهم وسدد رميهم إنه سميع مجيب