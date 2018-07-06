بالفيديو.. أحلام توضح سبب عدم إقامتها حفلات بالمملكة

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت المطربة أحلام، أنه لا يوجد سبب يمنعها من الغناء بالسعودية سوى أن جدولها مزدحم للغاية .

وقالت أحلام في تصريحات تلفزيونية إنها ترغب في إحياء حفلات بالمملكة لانها تعتبر نفسها سعودية، موضحًا أن ازدحام جدولها سبب امتناعها حيث أنها بعد إحيائها حفلًا بمهرجان “ موازين ” سيكون لديها حفل بباريس، ثم في لوس أنجلوس بأمريكا وبعدها مهرجان “جرش”.

وعن تصريحاتها المثيرة عن قيادة المرأة للسيارة بالمملكة، قالت : إنها تثق بالنساء السعوديات وسعيدة بالتطور الكبير في بلاد الحرمين، ولكنها ترفض قيادة من يأتون من خارج المملكة ولا يكونون على علم تام بقواعد القيادة بالسعودية.

ولفتت إلى أنها تحب الجماهير بالمملكة، وعلاقتها قوية ببنات السعودية ولا يمكن أن يغضبن منها، لأن الكثير من أبناء أعمامها وعماتها يحملون الجنسية السعودية لذا فهي على علاقة قوية بهذا الشعب، حسبما ذكرت.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XoXQPG1NBeg