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يوفنتوس يثير الشكوك حول إتمام صفقته مع رونالدو

يوفنتوس يثير الشكوك حول إتمام صفقته مع رونالدو
نواف السالم(صدى):

أثار نادي يوفنتوس الإيطالي، الشكوك حول صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد إليه، بعد إصدار بيانًا مقتضبًا اليوم الجمعة.

وقال النادي، في بيان له : ” نظرا للأخبار المتداولة في الصحف ومطالبتنا ببعض التوضيحات، نود أن ننبه على أننا ندرس جميع الفرص المتاحة فى السوق، ونعمل على تشكيل الصيغة النهائية لبعض منها ” .

يذكر أن بعض التقارير الصحفية كانت قد ذكرت أن اليوفي يعتزم التعاقد مع رونالدو خلال فترة الاتقالات الصيفية الحالية مقابل 100 مليون يورو.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 715 ] نشر منذ 53 دقيقة

كل هذي حركات ولكنهم راح ياخدوه بالاخر

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