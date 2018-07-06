يوفنتوس يثير الشكوك حول إتمام صفقته مع رونالدو

نواف السالم(صدى):

أثار نادي يوفنتوس الإيطالي، الشكوك حول صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد إليه، بعد إصدار بيانًا مقتضبًا اليوم الجمعة.

وقال النادي، في بيان له : ” نظرا للأخبار المتداولة في الصحف ومطالبتنا ببعض التوضيحات، نود أن ننبه على أننا ندرس جميع الفرص المتاحة فى السوق، ونعمل على تشكيل الصيغة النهائية لبعض منها ” .

يذكر أن بعض التقارير الصحفية كانت قد ذكرت أن اليوفي يعتزم التعاقد مع رونالدو خلال فترة الاتقالات الصيفية الحالية مقابل 100 مليون يورو.