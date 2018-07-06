يوفنتوس يثير الشكوك حول إتمام صفقته مع رونالدو
أثار نادي يوفنتوس الإيطالي، الشكوك حول صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد إليه، بعد إصدار بيانًا مقتضبًا اليوم الجمعة.
وقال النادي، في بيان له : ” نظرا للأخبار المتداولة في الصحف ومطالبتنا ببعض التوضيحات، نود أن ننبه على أننا ندرس جميع الفرص المتاحة فى السوق، ونعمل على تشكيل الصيغة النهائية لبعض منها ” .
يذكر أن بعض التقارير الصحفية كانت قد ذكرت أن اليوفي يعتزم التعاقد مع رونالدو خلال فترة الاتقالات الصيفية الحالية مقابل 100 مليون يورو.
فيصل[ عدد التعليقات: 715 ] نشر منذ 53 دقيقة
كل هذي حركات ولكنهم راح ياخدوه بالاخر