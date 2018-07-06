تنبيه من السفارة في طوكيو على المواطنين باستمرار الأمطار الغزيرة

نايف السالم(صدى):

نبَّهت سفارة المملكة في العاصمة اليابانية طوكيو، على السعوديين، بأخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا لاستمرار الأمطار الغزيرة في كلاً من (كيوتو، هيوجو، فوكوكا، أوكاياما، ساجا، ناجاساكي، توتوري).

ودعت السفارة، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مباشرة مع السفارة في حال الطوارئ لا قدر الله على الرقم المخصص لشؤون السعوديين: 00819055833862

كما نشرت عدة أرقام، للتواصل مع شؤون المواطنين بالسفارة السعودية في طوكيو في حالات الطارئة، وهي : 09055833862، 0335895241 ، وكذلك رقم الملحقية الثقافية للطوارئ 08079601536