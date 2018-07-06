تنبيه من السفارة في طوكيو على المواطنين باستمرار الأمطار الغزيرة
نبَّهت سفارة المملكة في العاصمة اليابانية طوكيو، على السعوديين، بأخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا لاستمرار الأمطار الغزيرة في كلاً من (كيوتو، هيوجو، فوكوكا، أوكاياما، ساجا، ناجاساكي، توتوري).
ودعت السفارة، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مباشرة مع السفارة في حال الطوارئ لا قدر الله على الرقم المخصص لشؤون السعوديين: 00819055833862
كما نشرت عدة أرقام، للتواصل مع شؤون المواطنين بالسفارة السعودية في طوكيو في حالات الطارئة، وهي : 09055833862، 0335895241 ، وكذلك رقم الملحقية الثقافية للطوارئ 08079601536
الجوهرة[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله امطار الخير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50074 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر على الجميع ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30163 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يستر