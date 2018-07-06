خدمات متكاملة تقدمها الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمهرجان أبها للتسوق

محمد السعران(صدى):

قدمت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات ” البرنت ” .

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية ” محمد الجاسر ” أن الأحوال المدنية تحرص على التواجد في أبرز المهرجانات والفعاليات بمختلف مناطق المملكة بهدف خدمة المواطنين في أماكن تواجدهم ، مبيناً أن الوحدة المتنقلة تختصر الكثير من الوقت والجهد ، وتتيح الإستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها القطاع .

حيث يستمر تقديم الخدمات للرجال حتى تاريخ 1439/11/2هـ ، بينما سيتم إستقبال النساء خلال الفترة ما بين

3- 1439/11/16 ، من الساعة الـ 5 مساء وحتى الحادية عشر داخل المهرجان .

وقد شهدت العربة إقبالا شديدا من قبل مراجعي الأحوال المدنية وإشادة الزوار بهذا التواجد المبتكر .