التعليم تنفي أي صلة لـ منى أبو سليمان بالوزارة
أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الجمعة ، على أن الوزارة لا ترتبط بأي صفة بـ ” منى أبو سليمان ” ، ولم يتم تعينها في منصب إدارة مكتب تحقيق الرؤية.
وقال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” في تغريدة توضيحية : ” تستقبل وزارة التعليم العديد من المواطنين والمواطنات لعرض أفكار ورؤى تطويرية وقد قدمت أ. منى أبو سليمان فكرة تعليمية والتقت فريقاً من مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم؛ لعرضها فقط، ولا ترتبط بوزارة التعليم ولا مكتب تحقيق الرؤية بأي صفة ” .
الحجاج[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة
وزارة التعليم + وزارة الصحة ,,حال الناس معهم كما قال الشاعر ( كلٌ يدّعي وصلاً بليلى ,,,وليلى لاتُقِرُ لهم بذاكا )
الجوهرة[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 1 ساعة
من الافضل هذا التوضيح حتى لا تخطلط الامور
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50074 ] نشر منذ 24 دقيقة
عُلم ,,