التعليم تنفي أي صلة لـ منى أبو سليمان بالوزارة

طلال الضوي(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الجمعة ، على أن الوزارة لا ترتبط بأي صفة بـ ” منى أبو سليمان ” ، ولم يتم تعينها في منصب إدارة مكتب تحقيق الرؤية.

وقال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” في تغريدة توضيحية : ” تستقبل وزارة التعليم العديد من المواطنين والمواطنات لعرض أفكار ورؤى تطويرية وقد قدمت أ. منى أبو سليمان فكرة تعليمية والتقت فريقاً من مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم؛ لعرضها فقط، ولا ترتبط بوزارة التعليم ولا مكتب تحقيق الرؤية بأي صفة ” .