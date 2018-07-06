الدفاع المدني ينصح بتجنب التوصيلات الرديئة لعدم حدوث حرائق
نصح الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين بتجنب التوصيلات رديئة الصنع لما قد تسببه من أضرار؛ يمكن أن ينتج عنها حدوث حريق.
وقال في تغريدة بموقع ” تويتر ” : ” من أجل سلامتكم؛ نرجو منكم تجنب التوصيلات رديئة الصنع لما قد تسببه من أضرار، والحرص على اقتناء وسائل السلامة في منازلكم كمطفأة الحريق، وكاشف الدخان، وبطانية إطفاء الحريق ” .
يأتي ذلك بعد وقوع حريق بحي القادسية في محافظة الرس، وكذلك حريق آخر في أحد مطاعم العاصمة المقدسة وذلك اليوم الجمعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50074 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر علينا والجميع بستره الضافي .. آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50074 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر علينا والجميع بستره الضافي .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 5 دقائق
الرخيص رخيص الله يحفظنا