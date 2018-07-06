الدفاع المدني ينصح بتجنب التوصيلات الرديئة لعدم حدوث حرائق

حمود العنزي(صدى):

نصح الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين بتجنب التوصيلات رديئة الصنع لما قد تسببه من أضرار؛ يمكن أن ينتج عنها حدوث حريق.

وقال في تغريدة بموقع ” تويتر ” : ” من أجل سلامتكم؛ نرجو منكم تجنب التوصيلات رديئة الصنع لما قد تسببه من أضرار، والحرص على اقتناء وسائل السلامة في منازلكم كمطفأة الحريق، وكاشف الدخان، وبطانية إطفاء الحريق ” .

يأتي ذلك بعد وقوع حريق بحي القادسية في محافظة الرس، وكذلك حريق آخر في أحد مطاعم العاصمة المقدسة وذلك اليوم الجمعة.