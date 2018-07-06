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الدفاع المدني ينصح بتجنب التوصيلات الرديئة لعدم حدوث حرائق

الدفاع المدني ينصح بتجنب التوصيلات الرديئة لعدم حدوث حرائق
حمود العنزي(صدى):

نصح الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين بتجنب التوصيلات رديئة الصنع لما قد تسببه من أضرار؛ يمكن أن ينتج عنها حدوث حريق.

وقال في تغريدة بموقع ” تويتر ” : ” من أجل سلامتكم؛ نرجو منكم تجنب التوصيلات رديئة الصنع لما قد تسببه من أضرار، والحرص على اقتناء وسائل السلامة في منازلكم كمطفأة الحريق، وكاشف الدخان، وبطانية إطفاء الحريق ” .

يأتي ذلك بعد وقوع حريق بحي القادسية في محافظة الرس، وكذلك حريق آخر في أحد مطاعم العاصمة المقدسة وذلك اليوم الجمعة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50074 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر علينا والجميع بستره الضافي .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 50074 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر علينا والجميع بستره الضافي .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 5 دقائق

الرخيص رخيص الله يحفظنا

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