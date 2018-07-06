ماكلارين سينا تعرض للبيع حتى قبل ظهورها في الأسواق

متابعات(صدى):

شراء سيارة خارقة تجربة بالتأكيد لا مثيل لها, وطلب حجز واحدة من هذه السيارات يستغرق وقت طويل واجراءات معقدة وربما يتم رفض طلب الراغب في شراء السيارة. والسبب في ذلك أن علامات السيارات الخارقة تريد أن تحمي قيمها الأساسية بوقف المشترين من استغلال شراء السيارات لتحقيق أرباح عبر اعادة بيعها مرة أخرى لمن لم يكون لهم الحظ في شراء السيارة أو تم رفض طلبهم من قبل .

ومع كل هذه الاجراءات، فقد ظهر استغراب واسع من كيفية عرض سيارة ماكلارين سينا للبيع في سوق المستعملة, وهذه السيارة الخارقة لم تصدر للأسواق بعد وغير موجودة ولكن توجد بعض نماذج ما قبل الانتاج منها وهي نماذج أولية ولن تصدر السيارة الا في نهاية العام حيث سيتم تسليمها للمشترين وبالتالي فكيف تتواجد نسخة منها معروضة للبيع.

وهنا تظهر الحقيقة بأن السيارة المعروضة للبيع هي سينا build slot حيث عرضت شركة تسمى كلاسيك موتورز قائمة بـ500 سيارة خاصة محدودة يمكن تخصيصها بصورة كاملة من قبل المشترين الذين سيشترون سيارات سينا الحقيقية بالفعل ، ويمكن للشركة تعديل السيارات بأي لون بجانب تقديم ألياف الكربون لها أو غيرها من الخيارات المختلفة للسيارة.

وبغض النظر عمن سيشتري السيارات أو سيبيعها بمجرد صدورها فسيقوم بعمل ربح جيد حتى من قبل استلام السيارات بالفعل كما وعدت الشركة ، وسعر السيارة القياسي يبلغ 837 ألف دولار .