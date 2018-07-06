آرثر ميلو يحسم مصير باولينيو في صفوف برشلونة

ماجد محمد(صدى):

أوضحت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، إن نجم برسلونة باولينيو، وافق على العودة من جديد لفريقه السابق جوانجزو الصيني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت التقارير الصحفية، إن النادي الصيني سيدفع للبرسا 50 مليون يورو من أجل استعادة نجم وسط البرازيل.

وكان نادي برشلونة حصل على باولينو في الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو.

وأشارت إلى أن أسباب موافقة لاعب برشلونة على العودة لفريقه السابق، هي عدم الاعتماد عليه في مباريات مهمة في الموسم الماضي، بجانب اقتراب وصول آرثر ميلو من جريميو، وتصعيد كارليس ألينا، واهتمام الفريق بضم فرانكي دي يونج من أياكس.