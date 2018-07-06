بالفيديو.. فنانة شابة تكشف صلة قرابتها بدنيا بطمة.. ولهذا السبب تنتقدها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت االفنانة المغربية الشابة شهرزاد بطمة ابنة محمد بطوة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة “ المشاهب ” ، خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية ، عن صلة القرابة بينها وبين دنيا بطمة .

وتحدثت شهرزاد خلال الحلقة ، عن ابنة عمها دنيا ورأيها فيما تفعله من إثارة للجدل دائما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنها تنتقد ابنة عمها انتقاداً إيجابيًّا، واعتبرت أنها من أجمل الأصوات، ولا تحتاج لهذا الأسلوب كي تثير الجدل، مشيرة إلى أن شخصيتهما مختلفة، وهي تفضل البقاء بعيدة عن مواقع التواصل الإجتماعي.