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بالصور.. اندلاع حريق بمنزل في محافظة الرس

بالصور.. اندلاع حريق بمنزل في محافظة الرس
سالم المطيري(صدى):

اندلع حريق، اليوم الجمعة، في أحد المنازل الواقعة في حي القادسية، وباشر مدني الرس الحادث.

وفي هذا السياق أوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر ” تويتر ” ، أن مدني الرس أخمد الحريق ، وتم إخلاء الأسرة المكونه من أب وأم وطفلين ونقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى وهم بصحة جيدة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 53 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 51 دقيقة

الحمد لله على سلامتكم

[ عدد التعليقات: 50069 ] نشر منذ 49 دقيقة

الحمد لله على سلامتهم ، وربنا يخلف عليهم ,, آمين ,,

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