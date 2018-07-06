بالصور.. اندلاع حريق بمنزل في محافظة الرس

سالم المطيري(صدى):

اندلع حريق، اليوم الجمعة، في أحد المنازل الواقعة في حي القادسية، وباشر مدني الرس الحادث.

وفي هذا السياق أوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر ” تويتر ” ، أن مدني الرس أخمد الحريق ، وتم إخلاء الأسرة المكونه من أب وأم وطفلين ونقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى وهم بصحة جيدة.