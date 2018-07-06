بالصور.. اندلاع حريق بمنزل في محافظة الرس
اندلع حريق، اليوم الجمعة، في أحد المنازل الواقعة في حي القادسية، وباشر مدني الرس الحادث.
وفي هذا السياق أوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر ” تويتر ” ، أن مدني الرس أخمد الحريق ، وتم إخلاء الأسرة المكونه من أب وأم وطفلين ونقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى وهم بصحة جيدة.
نهى[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
نوير[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمد لله على سلامتكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50069 ] نشر منذ 49 دقيقة
الحمد لله على سلامتهم ، وربنا يخلف عليهم ,, آمين ,,