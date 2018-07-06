بالفيديو.. نجلاء بدر تبكي بحرقه على الهواء

أماني الغامدي(صدى):

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، نشر مقطع فيديو للفنانة المصرية نجلاء بدر ، وهي تبكي بحرقه على الهواء .

وخلال عرض صورة لها من طفولتها بر فقة والدها ، أثناء حلولها ضيفة ببرنامج ” أنا وأنا ” ، لم تتمكن نجلاء من حبس دموعها تأثراً لدى مشاهدتها .

وأشارت إلى أنها تحب والديها الراحلين كثيراً، وأن ما يجعلها تتأثر برحيلهما أكثر هو أن ابنتها إنجي تعرفت إليهما.

وأشارت إلى أن وفاتهما هي الصدمة الوحيدة التي تلقتها في حياتها، وأنها لا تصدق ذلك حتى الآن. وقالت إنها تتبع مقولة ، “خرجوا ولسه ما رجعوش أو ناموا ولسه ما صحيوش”.

وكشفت أنها لم تغادر منزل والديها إلا عند زواجها، لافتة إلى أنها أقامت فيه بعد وفاتهما، ومعربة عن ارتياحها لأنهما لم يتوفيا داخله بل في المستشفى.