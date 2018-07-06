” إيجار ” يرصد 3 ألاف مخالفة على منشآت الوساطة العقارية

عادل الحربي(صدى):

فرض برنامج ” إيجار ” التابع لوزارة الإسكان، عدد من الغرامات المالية على منشآت الوساطة العقارية ؛ لارتكابها مخالفات تنظيمية بلغت 3 ألاف مخالفة .

وشملت المخالفات تسجيل عقودد إيجار سكنية خارج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وتجاوز نسبة السعي المحددة نظاما بـ (2.5 %)، إضافة إلى ممارسة أكثر من نشاط.

وجاء ذلك في جولات قامت بها الفرق خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، والتي بلغت أكثر من 6000 جولة تفتيشية في مناطق المملكة، منها 2249 جولة تفتيشية في مدينة الرياض .

وتأتي هذه الجولات التفتيشية استجابة للبلاغات الواردة وتعزيزاً للحملات الرقابية والتوعوية المستمرة لضمان خلو المنشآت من المخالفات، وإلزامها بالأنظمة واللوائح للحصول على الاعتماد