ضمن فعاليات صيف الباحه انطلاق سباق الخيل على كاس الأمير حسام بن سعود

محمد السعران(صدى):

تحت رعاية الأمير حسام بن سعود أمير منطقة الباحه، انطلقت اليوم الجمعة سباق السرعه للخيل العربية الاصيلة ضمن فعاليات مهرجان صيف الباحة للخيل العربية الأصيلة، بميدان الفروسة بمنطقة الباحة ، والتي ستستمر فعالياتها لعدة ايام.

وقال رئيس مجلس الفروسية في بيشة، سالم بن مترك المعاوي ، إن المهرجان يسهم بشكل كبير في تطوير السياحة والتنمية في المنطقة ، مشيراً إلى أن الفروسية وتربية الخيول الأصيلة وسباق جمال الخيول مجد توارثه الجميع، متطلعاً إلى أن تكون مسابقة جمال الخيول جاذبة للعديد من المتعطشين لذلك السباق، متمنياً أن نحقق تطلعات القيادة الرشيدة في الريادة والتطور لأرض الحرمين الشريفين وأن نكون محافظين على تراث الأجداد والآباء.