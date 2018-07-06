فضيحة جديدة.. لاعب منتخب إيران تعاطى المنشطات بمونديال روسيا

طلال الغامدي(صدى):

في فضيحة جديدة، كشف مصدر مطلع عن تعاطي اللاعب الإيراني عزت اللهي المنشطات خلال مشاركته بمونديال روسيا المقام حاليا .

وقال المصدر لموقع ” smnews ” الروسي إن اللاعب الإيراني أجريت له فحوصات، وتبين أنه تعاطى المنشطات .

وأشار إلى أن هناك جلسات خاصة لمناقشة القضية المحتملة للاعب الإيراني لمعالجة هذه المسألة، لافتًا إلى أنه في الاختبار الأولي (A) ، أظهرت نتيجة اختبار للاعب حالة غير عادية، وهذا يرجع إلى استخدام عقار يساعد على إفراز المزيد من هرمون التستوستيرون.

وأكد المصدر على أن فريق مكافحة المنشطات بالفيفا يقوم بالتحقيق في هذه المسألة، حيث أن الفريق تعهد بتقديم تقرير وإبلاغ الموقع الروسي.

يجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإيراني وقع في المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات البرتغال وإسبانيا والمغرب.