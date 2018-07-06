بيرهوف: كان يجب استبعاد أوزيل من المونديال بعد صورته مع أردوغان

طلال الغامدي(صدى):

فتح مدير منتخب ألمانيا أوليفر بيرهوف، النار على اللاعب الألماني مسعود أوزيل ؛ على خلفية صورته مع الرئيس التركي أردوغان .

وقال بيرهوف إن الفريق كان عليه التفكير في استبعاد أوزيل من تشكيلته في كأس العالم لكرة القدم؛ بعد الضجة التي أثارتها صورة اللاعب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع : ” حتى الآن، لم نرغم أي لاعب في المنتخب الوطني على فعل شيء، لكننا حاولنا دائمًا إقناعهم ” .

وأضاف : ” لم ننجح في ذلك مع مسعود، لذا ربما كان من المفترض أن ندرس اللعب بدونه في كأس العالم ” .

يجدرالإشارة إلى أن أوزيل، وزميله إيلكاي غندوغان، وهما من أصول تركية، قاموا بالتقاط صورة لهما مع أردوغان، في لندن، في مايو، أدت إلى عاصفة من الانتقادات من النواب من مختلف الأطياف السياسية الألمانية، إضافة للاتحاد الألماني لكرة القدم، وقالوا جميعًا إن أردوغان لا يحترم القيم الألمانية.