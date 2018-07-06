الأندلس يشعل الخلاف بين خالد يوسف ورجل الأعمال الإماراتي ” الحبتور “

القاهرة(صدى):

تسببت الميزانية الضخمة لفيلم الأندلس ، في وقوع خلاف على التنفيذ بين المخرج المصري خالد يوسف ورجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور .

حيث أنه بعد أن تم اتفاق بين خالد يوسف والحنتور بالعمل على مشروع ضخم لدعم السينما المصرية، من خلال مؤتمر صحفي، والإعلان أنه سيتم بداية إنتاج 4 أفلام انطلاقًا من فيلم “ الأندلس ” ، إلا أن العمل لم يظهر للنور.

ورغم الانتهاء من كتابة الفيلم وترشيح النجوم وإعلان المخرج المصري أن الفيلم سيمثل عودة له بعد غياب 8 سنوات عن السينما، لم يتم تصوير العمل.

وكشفت مصادر مقربة من خالد يوسف ، أن خلافًا وقع بينه وبين رجل الأعمال الإماراتي، على خلفية المبالغة في ميزانية فيلم “ الأندلس ” ، الأمر الذي جعل رجل الأعمال خلف الحبتور متخوفًا من الإقبال على هذا الفيلم.

يذكر أن فيلم “ الأندلس ” يتناول قصة الملك أبو عبدالله بن الأحمر والمعروف بمحمد الأول حاكم غرناطة بالأندلس وآخر ملوكها، وهو الذي أسس دولة بني نصر في إسبانيا ويتطرق الفيلم للتمهيد لسقوط غرناطة والأندلس وكيفية ضياعها من الحكم الإسلامي.