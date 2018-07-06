وفاة وإصابة 3 سعوديين في حادث سير بالكويت
تعرَّض ثلاثة أشقاء سعوديون، إلى حادث مروري في الكويت، نتج عنه وفاة مواطن وشقيقته وإصابة الشقيقة الثالثة.
وتفصيلًا، كان الأشقاء الثلاثة ومعهم شخص رابع، في طريقهم لتأدية واجب العزاء في قريب لهم بمنطقة الجهراء، لكنهم تعرضوا إلى حادث تصادم بطريق السالمي منتصف ليل الأربعاء الماضي.
وباشر رجال المرور والإسعاف الحادث، حيث تبيَّن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وجرى نقلهم لمستشفى الجهراء، حيث توفيت فتاة بين المصابين أثناء تلقي العلاج.
وأوضح مصدر أمني، أن المتوفيين والمصابَين سعوديو الجنسية، وكانوا في طريقهم لأداء واجب العزاء في قريب لهم .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17851 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50074 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم ويحسن عزاء اهاليهم ,, آمين ,,