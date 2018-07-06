وفاة وإصابة 3 سعوديين في حادث سير بالكويت

الكويت(صدى):

تعرَّض ثلاثة أشقاء سعوديون، إلى حادث مروري في الكويت، نتج عنه وفاة مواطن وشقيقته وإصابة الشقيقة الثالثة.

وتفصيلًا، كان الأشقاء الثلاثة ومعهم شخص رابع، في طريقهم لتأدية واجب العزاء في قريب لهم بمنطقة الجهراء، لكنهم تعرضوا إلى حادث تصادم بطريق السالمي منتصف ليل الأربعاء الماضي.

وباشر رجال المرور والإسعاف الحادث، حيث تبيَّن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وجرى نقلهم لمستشفى الجهراء، حيث توفيت فتاة بين المصابين أثناء تلقي العلاج.

وأوضح مصدر أمني، أن المتوفيين والمصابَين سعوديو الجنسية، وكانوا في طريقهم لأداء واجب العزاء في قريب لهم .