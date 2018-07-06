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  • نشر : منذ 16 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. إصابة أثنين في حريق بأحد مطاعم مكة

بالصور.. إصابة أثنين في حريق بأحد مطاعم مكة
نايف السالم(صدى):

اندلع حريق، اليوم الجمعة في أحد المطاعم التجارية بالعاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل أوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني على ” تويتر ” ، أن مدني العاصمة المقدسة أخمد الحريق الذي اندلع في المطعم الواقع بجبل عمر .

وقال الدفاع المدني إن الحريق أفر عن إصابة اثنين من حراس الأمن من العاملين في الموقع.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1186 ] نشر منذ 11 دقيقة

ان شاء الله ربنا يشفيه ويقوموا بالسلامة

[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 11 دقيقة

ان شاء تكون بسيطة والله يردكم بخير وسلام

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