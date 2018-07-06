بالصور.. إصابة أثنين في حريق بأحد مطاعم مكة
اندلع حريق، اليوم الجمعة في أحد المطاعم التجارية بالعاصمة المقدسة.
وفي التفاصيل أوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني على ” تويتر ” ، أن مدني العاصمة المقدسة أخمد الحريق الذي اندلع في المطعم الواقع بجبل عمر .
وقال الدفاع المدني إن الحريق أفر عن إصابة اثنين من حراس الأمن من العاملين في الموقع.
فهد[ عدد التعليقات: 1186 ] نشر منذ 11 دقيقة
ان شاء الله ربنا يشفيه ويقوموا بالسلامة
الجوهرة[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 11 دقيقة
ان شاء تكون بسيطة والله يردكم بخير وسلام