المعارضة القطرية تفضح مخطط ” الحمدين ” لزرع الفتنة في المغرب العربي

طلال الضوي(صدى):

أكد ائتلاف المعارضة القطرية، أن المنظومات الإخوانية في المغرب العربي تتلقى دعمًا ماديًا من نظام تميم بن حمد، لتفعيل التحريض وزرع الفتنة بين الشعب والمؤسسات الحكومية.

وأوضح الائتلاف في تغريدات له عبر ” تويتر ” ، أن هذه الأموال يتم ضخها عبر الديبلوماسيين القطريين والملحقين العاملين في سفارات النظام القطري خاصة في الجزائر.

وقال الائتلاف : ” في العقلية الاخوانية لأزلام تميم ومستشاريه, يوجد اعتقاد أن الارض الجزائرية يسهل إعادة نشر الفوضى فيها لأنها عانت في الثمانينات والتسعينيات من حروب وصراعات ارتكبت خلالها أجنحة التنظيم الارهابي المجازر والاعدامات ” .

وأضاف : ” التطبيقات التي طلب من عملاء النظام القطري في الجزائر أن ينفذوها أيضًا, إنشاء كيانات منفصلة عن الحركات الاخوانية الحالية, وإعطائها طابع أهلي مجتمعي ولكن يقوم فعليا بتطبيق الاجندة نفسها ” .

واختتم : ” إن الشعب الجزائري وحكومته عليهما الحذر الشديد من مخططات النظام القطري الذي يسعى منذ عقود إلى ضرب استقرار الدول المغاربية بالاشتراك مع النظامين التركي والايراني ” .