وفاة لاعب مغربي إثر حادث سير

نواف السالم(صدى):

لقي لاعب نادي نهضة بركان المغربي لحسن أخميس، اليوم الجمعة، مصرعة إثر حادث سير مروع، عن عمر يناهز 30 عامًا .

ووقع الحادث على الطريق الرابطة بين تازة والحسيمة، حيث كان متجها للتوقيع عقد رفقة شباب الريف الحسيمي.

وحمل قميص العديد من الفرق المغربية، من بينهم وداد فاس وأولمبيك خريبكة لكرة القدم، وكان يستعد اللاعب المغربي لمواجهة النادي المصري البوسعيدي 18 يوليو الجاري في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.