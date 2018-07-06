القوى الموقعة على الاتفاق النووي تؤيد استمرار تصدير النفط والغاز لإيران

وكالات (صدى):

أعلنت الدول الموقعة على الاتفاق النووي، اليوم الجمعة، عن استمرار تصدير النفط والغاز الإيرانيين.

يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، قد أشارت اليوم، إلى إن القوى العالمية وإيران اتفقت على مواصلة المحادثات التى تشمل إجراءات اقتصادية بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي.

وقالت موجيريني، التي ترأس المحادثات، في بيان بعد أول اجتماع وزاري بين الأطراف الباقية في الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو، إن جميع الأطراف ستواصل بحث سبل إنقاذ الاتفاق برغم إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.