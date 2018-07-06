بأسلوب ياباني.. هذه الطريقة الطبيعية تحفز المخاض

أماني الغامدي(صدى):

على الرغم من أن معظم الأطباء لا ينصحون باستخدام طريقة “تحفيز الحلمات” لتنشيط عميلة الولادة الطبيعية إلا أن 50 بالمائة من اليابانيات استخدمن هذه الطريقة لتحفيز المخاض، بحسب دراسة لمجلة “بلوس وان” الطبية. كما وجد استطلاع أجري في ولايات وسط الغرب الأميركي أن 7.5 من النساء استخدمن هذه الطريقة.

ويؤدي تحفيز حلمة الثدي إلى إطلاق هرمونات منها أوكسيتوكين، ما ينشّط عملية المخاض.

كما أظهرت دراسة نُشرت عام 2015 أن تحفيز الحلمتين الثدي أثناء الولادة أدى إلى تقصير متوسط وقت المرحلة الأولى من المخاض من 6.8 ساعة إلى 3.8 ساعة، ما يُعفي الأم من جزء من عناء الولادة المهبلية.

إرشادات. تقوم الحامل عادة بتحفيز حلمتي الثدي بنفسها لمدة 15 دقيقة، وبعض التقارير توصي بألا يتجاوز الوقت ساعة كاملة كحد أقصى. وعندما يقل الوقت بين نوبة الانقباضات والأخرى إلى 3 دقائق عليك التوقف عن التحفيز.