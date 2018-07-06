بتكلفة 145 مليون دولار.. يمكنك الزواج على القمر بحلول 2022

باريس(صدى):

تستعد وكالة ” ApoteoSurprise ” الفرنسية، المتخصصة في تنظيم حفلات الزفاف الغريبة من نوعها، لإطلاق خدمة جديدة للعروسين، وهي تقديم خاتم الزواج خلال التحليق حول القمر، لتحقق الوكالة من خلال هذه الخدمة عروض الزواج الأكثر جنونًا وروعة، وذلك بحلول عام 2022م، بتكلفة تبلغ 145 مليون دولار.

وعليه، فمن لديه الإمكانيات المادية لذلك، يمكنه حجز هذه الخدمة المخصصة على موقع ” proposeinparis ” ، ويخضع بعدها إلى برنامج تأهيلي يستمر لمدة 5 أشهر، يبدأ بتدريب بدني، ودروس تقنية على مدار ثلاثة أشهر، وذلك اعتبارًا من مارس 2022.

ويتم إجراء هذه الخدمة، من خلال الانطلاق من مركز ” كنيدي ” للفضاء في قاعدة ” كيب كانافيرال ” الجوية والفضائية بولاية فلوريدا الأمريكية، وبعد ثلاثة أيام، تصل الكبسولة إلى المدار القمري، مع التحليق حول النجم المحترِق على ارتفاع يتراوح بين 200:300 كيلومتر، وبعدها سيتم إيقاف جميع الاتصالات مع الأرض لمدة تصل إلى نصف ساعة، وذلك أثناء طيران الكبسولة فوق الجانب المظلم من القمر.

وتشمل الخدمة الجديدة بالزواج حول القمر، تشغيل أغنية فرانك سيناترا الشهيرة ()،عند منتصف طريق الطيران المداري، ويستطيع الرجل خلالها تقديم خاتم الزواج إلى عروسه.

ولتخليد لحظة الدخول المذهل للزوجين في تاريخ الفضاء، لاسيما لأول عروسين سيطلبان هذه الخدمة، سيتم تجهيز الكبسولة التي تصل سرعتها إلى 38 ألف كيلومتر في الساعة، بـ 8 كاميرات، لتسجيل هذه اللحظة التاريخية.