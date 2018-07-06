بعد اتهامه بالفساد.. الحكم على رئيس الوزراء السابق لباكستان بالسجن 10 سنوات
قامت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في ” إسلام أباد ” بإصدار حكما غيابيًا على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بالسجن 10 سنوات.
حيث أفاد محامي الدفاع محمد اورانغزيب، أنه تم الحكم على ” شريف ” بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 10 ملايين دولار؛ لشرائه عقارات فاخرة في لندن.
وعن عائلة ” نواز ” ، قال شقيقه شهباز شريف، في مؤتمر صحفي عقب صدور الحكم: ” نحن نرفض هذا القرار؛ فهو مبني على الظلم؛ هذا القرار سيكتب في التاريخ بحروف سوداء ” .
من الجدير بالذكر أن المحكمة العليا أمرت العام الماضي بعزل ” شريف ” عقب تحقيق في تهم فساد، كما حظر عليه ممارسة السياسة طوال حياته، وقد سلّم رئاسة حزبه الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية، إلى شقيقه ” شهباز ” الذي يقود حملة الحزب استعدادا لانتخابات قادمة.
من الجدير بالذكر أن ” شريف ” يعيش حاليًا في لندن، حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان.
طلال[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 40 دقيقة
معناها إن نواز شريف الي هو نائب رئيس الوزراء السابق لباكستان سيذهب الى السجن،وباكستان تعيش هذي الأيام بداية الإستعدادات لإنتخابات الرئاسية،الله يرزقهم برئيس يخاف الله ويحب مصلحة البلاد والشعب قبل مصلحة حزبه