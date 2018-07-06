بعد اتهامه بالفساد.. الحكم على رئيس الوزراء السابق لباكستان بالسجن 10 سنوات

إسلام آباد(صدى):

قامت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في ” إسلام أباد ” بإصدار حكما غيابيًا على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بالسجن 10 سنوات.

حيث أفاد محامي الدفاع محمد اورانغزيب، أنه تم الحكم على ” شريف ” بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 10 ملايين دولار؛ لشرائه عقارات فاخرة في لندن.

وعن عائلة ” نواز ” ، قال شقيقه شهباز شريف، في مؤتمر صحفي عقب صدور الحكم: ” نحن نرفض هذا القرار؛ فهو مبني على الظلم؛ هذا القرار سيكتب في التاريخ بحروف سوداء ” .

من الجدير بالذكر أن المحكمة العليا أمرت العام الماضي بعزل ” شريف ” عقب تحقيق في تهم فساد، كما حظر عليه ممارسة السياسة طوال حياته، وقد سلّم رئاسة حزبه الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية، إلى شقيقه ” شهباز ” الذي يقود حملة الحزب استعدادا لانتخابات قادمة.

من الجدير بالذكر أن ” شريف ” يعيش حاليًا في لندن، حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان.