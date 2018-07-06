بالفيديو.. لحظة اعتداء حارس أمن على امرأة حاولت الدفاع عن صديقتها

بكين(صدى):

أقدم حارس أمن على الاعتداء على امرأة بالضرب المبرح عقب نشوب مشاجرة بينهما في الشارع بالصين .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشاجرة عنيفة بين حارس أمن وامرأة وسط حشد من المواطنين، حيث اعتدى الحارس على المرأة بالضرب المبرح واللكمات والصفعات ودفعها بقوة مما تسبب في سقوطها مغشيا عليها، حيث حاولت امرأة الدفاع عن صديقتها مستخدمة عصا مطاطية وراحت تضرب حارس الأمن.

وقالت الشرطة الصينية في تصريحات إعلامية ، إنه أصيب كلا الجانبين من الحادث وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.