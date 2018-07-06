صدور حركة القيادات المدرسية بتعليم سراة عبيدة

ظهران الجنوب (صدى):

اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة بالإنابة تركي بن أحمد الفالح أمس، حركة النقل والإنهاء والتجديد للقيادات المدرسية بتعليم سراة عبيدة للعام الدراسي القادم 1439-1440هـ في قطاعي البنين والبنات.

وشدد الفالح على أهمية دور القادة في نجاح أعمال المدارس والسير بها نحو التميز والإبداع، متمنيًا لهم التوفيق، وموجهًا بتقديم جميع وسائل الدعم لهم من جميع أقسام الإدارة.

من جانبه أوضح أمين اللجنة حسن شتوي أن الحركة شملت التجديد 64 قائدًا، فيما تم إنهاء تكليف 19 قائدًا، وتم تدوير 14 قائدًا، وترشيح 19 مرشحًا لسد الشاغر في تعليم البنين، وفي تعليم البنات فقد تم التجديد لـ 44 قائدة في التعليم العام، و 13 قائدة في رياض الأطفال، وتم إنهاء التكليف لـ 26 قائدة وتدوير 3 قائدات والرفع بترشيح 29 مرشحة للقيادة المدرسية.

بدوره دعا مدير الإشراف التربوي عبدالله بن مصلح المشمولين بالحركة طباعة قرارات التكليف من البريد الإلكتروني للمدرسة مع بداية عودة قادة المدارس لعملهم في 16 / 11 / 1439هـ، وإكمال ما يلزم والمباشرة في مدارسهم المكلفين بها والتخطيط الجيد لبداية جادة من أول حصة في العام.