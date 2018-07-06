بالفيديو.. الرياح تتلف مظلات السيارات بمواقف المركز العربي للتسوق في دبي

ابوظبي(صدى):

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية، التي اجتاحت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إتلاف مظلات السيارات بمواقف المركز العربي للتسوق.

ووثَّق مقطع فيديو، الرياح القوية التي اقتلعت بعض مظلات السيارات بالمواقف، حيث أظهر الفيديو مقاومة المظلات لها.

وكان المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، قد توقع أن يكون الطقس اليوم الجمعة ستكون الرياح فيه جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم / ساعة أحياناً، خصوصاً مع وجود السحب وتكون مثيرة للرمال والأتربة.