محامي ” آل الشيخ ” : سنقاضي من أهانوا موكلي والقضايا ضد إدارة الأهلي مستمرة

نواف السالم(صدى):

أعلن الدكتور محمد حمودة محامي المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه سيكون هناك وقفة ضد كل من أهان وتعدى بالسب على موكله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ” حمودة ” خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي المصري أحمد شوبير، أنه سيتم التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية ضد كل من أهان موكله، قائلًا : ” لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي تجاوز في حق تركي آل شيخ ” .

وأوضح أن أن مجلس إدارة الأهلي يتحمل مسئولية ضياع 500 مليون جنيه قيمة عقد الرعاية، مضيفًا : ” شركة صلة ستنسحب رسميًا من رعاية الأهلي ” ، مؤكدًا أنها لم توقع العقد رسميًا حتى الآن.

وأشار إلى أن غرامة الانسحاب من البطولة العربية هي 2 مليون دولار، موضحًا أن قضايا موكله المستشار تركي آل الشيخ ضد الأهلي مستمرة بعد رد فعل إدارة الأهلي على مبادرته.