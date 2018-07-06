على الرغم من عدم إجادته للسباحة.. الشجاعة تدفع مواطن لإنقاذ طفل من الغرق

تركي السالم(صدى):

أقدم المواطن محسن أبو طالب محمد جعمل، أحد سكان مركز القفل شرق جازان، على إنقاذ ” طفل ” من جنسية آسيوية من الموت غرقًا؛ حيث قام بانتشاله من مياه البحر على الكورنيش الجنوبي بجازان، كما قدم له الإسعافات الضرورية.

وبالتطرق للتفاصيل، كان الشاب ” محسن ” قد خرج بنزهة لأحد الشواطئ مع زوجته وأولاده، ليشاهد خلال نزهته على الشاطئ بطفل على وشك الغرق، ليسرع إليه وينجح في الوصول إلى الطفل بعد أن وصل الماء فاهه وجذبه نحو الشاطئ وقدم إليه الإسعافات الضرورية.

وفي هذا السياق، قال ” محسن ” أن قيامه بإنقاذ الطفل يُعد واجب إنساني، مشيرًا إلى أنه كان يسارع في انتشال الطفل من البحر على الرغم من أنه لا يجيد السباحة إلا أنه صارع الأمواج المتلاطمة، حتي يصل بالطفل لبر الأمان.